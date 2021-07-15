حازم إمام يحتفل مع والدته بـ«إمبراطورية إمام الكروية» في معرض الكتاب

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«إمبراطورية إمام الكروية☼ هو الكتاب الذي احتفلت به الدكتورة ماجى الحلوانى أمس بمعرض القاهرة الدولى للكتاب والصادر عن دار نهضة مصر للنشر.

حضر الحفل الكابتن حازم إمام، والكاتبة نشوى الحوفي مدير النشر في دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، والكابتن أحمد حسام ميدو، وعدد كبير من الحضور.

يحكي الكتاب تاريخ عائلة إمام وارتباطها الوثيق بنادي الزمالك، بداية بالكابتن يحيي الحرية إمام والمولود عام 1919، هو أول أفراد عائلة إمام الكروية، وكان حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر في الأربعينات، وتلاه الابن الثعلب الكبير حمادة إمام، نجم الزمالك ومصر في الستينات، ثم جاء الحفيد الإمبراطور حازم إمام، نجم الزمالك ومصر في التسعينات وحتى الألفية الجديدة، وأول لاعب مصري يحترف في الدوري الإيطالي.

من جانبها، قالت الدكتورة ماجي الحلواني: “قرار إصدار هذا الكتاب جاء حبا في نادى الزمالك العريق، ووفاء لعائلة وإمبراطورية إمام العظيمة، التي قدمت ما يقرب من 90 عامًا من العطاء المتواصل من الجد ثم الابن والحفيد”.

وأردفت: «أشرح في الكتاب، كيف قدمت هذه الإمبراطورية للزمالك حوالي 10 بطولات دورى القاهرة، و4 بطولات دورى عام، و9 بطولات كأس مصر، وبطولتي كأس أفريقيا أبطال الدورى وغيرها».

واختتمت بقولها: «أفراد امبراطورية إمام ساهموا مع منتخب مصر الأول والعسكري بمشاركات مشرفة للغاية، وأبرزها الفوز بكأس الأمم الأفريقية 1998، كما كانوا صورة ساطعة لمصر وقوتها الناعمة في مختلف دول عالمنا العربى الكبير».