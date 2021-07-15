أخبار عاجلة

احتفالية لتوقيع كتاب "مرافئ على ضفاف الكلمة" وتكريم الأديب حمد القاضي -
تاكيدًا لـ"سبق".. الهلال الأحمر يباشر حادثًا تسبب بـ 20 إصابة على طريق السليل- الأفلاج -
وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية -
«زي النهارده».. فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية اللبنانية 31 يوليو 1958 -
«زي النهارده».. وفاة الشاعر اللبناني بشارة الخوري 31 يوليو 1968 -
«زى النهارده».. وفاة عبدالمنعم عبدالرؤوف 31 يوليو 1985 -
عضو «الضمور العضلي» تكشف خطوات علاج المرضى ضمن مبادرة الرئيس مجانًا -
جمال الشاعر يحكي موقفًا غريبًا عن «كيد النسا» بين سيدتين خلال الحج -
وزيرة الثقافة تكريم صناع فيلم «ريش» بعد جائزة مهرجان كان -
لا تتعرضوا لأشعة الشمس من الظهر حتى العصر.. الأرصاد: صيف هذا العام الأكثر حرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

91 ألف زائر باليوم الـ14 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

Print
91 ألف زائر باليوم الـ14 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 91 ألف زائر باليوم الـ14 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الرابع عشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التي تقام تحت عنوان «في القراءة حياة» زيارة 91 الف مواطن لقاعات المعرض، مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التي اقرتها الدولة المصرية للوقاية من اخطار .

أكد الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ان معرض القاهرة الدولي للكتاب شهد خلال دورته الحالية معدلات متميزة من الإقبال الجماهيري بالرغم من ظروف كورونا العصيبة، وهو تميز يعكس مدى قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على مجابهة أية تحديات تطرأ على ساحتها، مضيفاً بأن هذه الارقام في ظل هذه التحديات تمثل معدلات رائعة للحضور، متوقعاً أن يشهد اليوم الختامي للمعرض مزيداً منها، كما يعكس ذلك تميزاً للوعي المجتمعي لرواد المعرض ورغبتهم الجادة في تلقي المعرفة، في ظل مانشهده من تحديات.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان «في القراءة حياة» وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانةالدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التي يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة السيسي لحالتها

والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة السيسي لحالتها

السعودية تسجل 1084 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1084 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السيسي يعرب عن اهتمام مصر بتطوير التعاون مع التشيك في إطار تجمع دول فيشجراد

السيسي يعرب عن اهتمام مصر بتطوير التعاون مع التشيك في إطار تجمع دول فيشجراد

بعد تصديق «السيسي» على لائحة «النواب».. تعرف على نصوص القانون (تفاصيل)

بعد تصديق «السيسي» على لائحة «النواب».. تعرف على نصوص القانون (تفاصيل)