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الصحة العالمية واليونيسف: 23 مليون طفل لم يتلقوا اللقاحات الأساسية بسبب كورونا

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الصحة العالمية واليونيسف: 23 مليون طفل لم يتلقوا اللقاحات الأساسية بسبب كورونا الصحة العالمية واليونيسف: 23 مليون طفل لم يتلقوا اللقاحات الأساسية بسبب كورونا
حذّرتا من "عواقب كارثية" وأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال والتهاب السحايا

الصحة العالمية واليونيسف: 23 مليون طفل لم يتلقوا اللقاحات الأساسية بسبب كورونا

حذّرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من أن تتسبُّب وباء في إحباط عمليات التلقيح الدورية للأطفال ضد أمراض خطيرة، يؤدي إلى "عواقب كارثية".

وقالت المنظمتان في بيان مشترك لهما: إن 23 مليون طفل لم يتلقوا اللقاحات الأساسية ضمن خطط حملات التلقيح الدورية في 2020 بسبب وباء فيروس كورونا، وهذا أكثر بـ3.7 ملايين مما كان في عام 2019.

وأعربت المنظمتان -وفق " اليوم"- عن قلقهما من أن 17 مليونًا من الأطفال لم يتلقوا على الأرجح أي لقاح خلال العام.

وأشارتا إلى أن التأخر في التلقيح يعرّض الأطفال لخطر الإصابة بمختلف الأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال والتهاب السحايا.

وحذّرت المنظمتان من أن موجات من الإصابات بمختلف الأمراض ستكون كارثية بالنسبة للعديد من المجتمعات ومنظمات الرعاية الصحية التي تحارب فيروس كورونا الآن؛ مشددتين على أهمية تفعيل تلقيح الأطفال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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