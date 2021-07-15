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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، عن فتح محطة وقود جديدة لتموين السيارات بمدينة العريش، لتضاف إلى منظومة الوقود بشمال سيناء.

وقال علاء الدين سمري، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم افتتاح محطة تموين السيارات بميدان النصر بالعريش، على أن يكون تموين السيارات من موديل 2015 وحتي 2021 ببنزين 95، حيث أن التموين اختياري لأصحاب السيارات.

أضاف سمري، أن من يرغب في تموين سيارته من محطة تموين السيارات بالنصر، سيتم إلغاء التنسيق السابق له من محطة الوقود التي يقوم بالتموين منها سواء محطة تموين جلبانة أو شمس.

أشار سمري إن ذلك يأتي ضمن الإنفراجات والتيسيرات التي تقدمها مختلف المديريات في محافظة شمال سيناء، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبجهود اللواء هشام الخولي نائب المحافظ.