أخبار عاجلة

لا تتعرضوا لأشعة الشمس من الظهر حتى العصر.. الأرصاد: صيف هذا العام الأكثر حرارة -
رئيس «تضامن النواب» يؤازر بعثة مصر البارالمبية قبل مشاركتها في أوليمياد طوكيو -
باللهجة المصرية.. آدم يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان «فنجان قهوة» -
يسبب فقد السمع وغرغينا الأطراف.. خبير لقاحات يحذر: متحور «دلتا» الخطر القادم -
رئيس الوزراء يتجول في أحد شوارع قرى «حياة كريمة» بالمنوفية (صور) -
عودة التيار الكهربائي لمدينة الغردقة بعد انقطاع نصف ساعة -
الإعدام لعاطل قتل ربة منزل لسرقتها بالإكراه في بنها -
فيفاء.. "لجنة" تقف على انهيار "الحزام".. والبلدية تواصل معالجة الأضرار -
"الفيصل" يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية.. في أولمبياد طوكيو2020 -
"التجارة": لن نسمح بدخول المطاعم والمقاهي والأسواق إلا للمحصنين فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

فتح محطة وقود جديدة لتموين السيارات بمدينة العريش

Print
فتح محطة وقود جديدة لتموين السيارات بمدينة العريش فتح محطة وقود جديدة لتموين السيارات بمدينة العريش

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية والتجارة الداخلية بشمال سيناء، عن فتح محطة وقود جديدة لتموين السيارات بمدينة العريش، لتضاف إلى منظومة الوقود بشمال سيناء.

وقال علاء الدين سمري، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم افتتاح محطة تموين السيارات بميدان النصر بالعريش، على أن يكون تموين السيارات من موديل 2015 وحتي 2021 ببنزين 95، حيث أن التموين اختياري لأصحاب السيارات.

أضاف سمري، أن من يرغب في تموين سيارته من محطة تموين السيارات بالنصر، سيتم إلغاء التنسيق السابق له من محطة الوقود التي يقوم بالتموين منها سواء محطة تموين جلبانة أو شمس.

أشار سمري إن ذلك يأتي ضمن الإنفراجات والتيسيرات التي تقدمها مختلف المديريات في محافظة شمال سيناء، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبجهود اللواء هشام الخولي نائب المحافظ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بينها لحوم مجمدة وكبدة فاسدة ..«مباحث التموين» تضبط 1424 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

بينها لحوم مجمدة وكبدة فاسدة ..«مباحث التموين» تضبط 1424 قضية متنوعة خلال 24 ساعة