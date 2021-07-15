غدًا الجمعة .. فريق طبي من معهد القلب يصل مستشفى العريش العام

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يصل إلى مستشفى العريش العام، غدًا الجمعة، فريق طبي من المعهد القومي للقلب بالقاهرة، وذلك للكشف الطبي على الحالات المرضية، وإجراء حالات القسطرة القلبية وحالات الطوارئ، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومي للقلب.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، أن الفريق برئاسة الدكتور رامي محمد أحمد، استشاري القلب والأوعية الدموية، وعضوية كل من الدكتور، محمد سليمان عبدالحافظ، أخصائي القلب، ومحمد عماد البيلي، فني تمريض بالمعهد ومنسق الفريق.

من جانبه قال محمد صلاح فرج، مسؤول التثقيف والعلام الصحي بمديرية الصحة، إن عمل الفريق مستمر اعتبارا من الجمعة المقبلة، ولمدة أسبوع، مشيرا إلى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيا، للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية، طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومى للقلب .