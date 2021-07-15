دخول كلية علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة فاروس الخدمة رسمياً سبتمبر 2021

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أعلنت ادارة جامعة فاروس،دخول كلية علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الخدمة رسمياً العام الجامعى الجديد،وبدء الدراسة بها في سبتمبر 2021.

وذكرت الجامعة أن الكلية الجديدة تهدف إلى تطوير الجيل القادم من مهندسي البرمجيات، ومنح الطلاب جميع المهارات اللازمة لتطوير حلول برمجية احترافية أو تطبيقات للهاتف المحمول أو حتى لتصميم الألعاب،كما توفر أساليب عملية ومعرفة لتصميم وصيانة البرامج المعقدة من خلال التعليم المتقدم الذي يطبق جميع أساليب ومعايير التعليم الحديثة التي توفرها جامعة فاروس.

وتضم جامعة فاروس 12 كلية معتمدة ومتخصصة، هي الصيدلة وطب الأسنان والهندسة والعلوم المالية والإدارية واللغات والترجمة والدراسات القانونية والمعاملات الدولية والسياحة وإدارة الفنادق وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والإعــلام وفنون الاتصال والعلاج الطبيعي والفنون والتصميم وعلوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وفى سياق متصل، وفي مبادرة لتفعيل تطلعات أجندة القارة الأفريقية ٢٠٦٣، تنظم جامعة فاروس بالإسكندرية من خلال نادي ريادة الأعمال بالتعاون مع المقر الاقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية معسكرا تدريبيا لطلاب وخريجي جامعة فاروس، وطلاب جامعات اتحاد الجامعات الأفريقية لتصميم وتوليد الأفكار تحت مسمى «ريادة الأعمال المجتمعية»، وذلك في الفترة من ٢٦ إلى ٢٩ يوليو الجارى، حيث يهدف المعسكر إلى تحفيز الشباب الأفريقي نحو ريادة الأعمال المجتمعية لإيجاد أفكار ابتكارية تخدم أهداف التنمية والاستدامة بالمجتمعات الأفريقية.