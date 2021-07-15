طرح خراف حية بـ65 جنيه وشمبري بـ100 جنيه .. كيف استعدت «تموين الإسكندرية» لعيد الأضحى (قائمة الأسعار)

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أنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، بقيادة محمد سعد الله وكيل الوزارة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك،وتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والدواجن والسلع الغذائية.

وقال «سعدالله»، أن استعدادات المديرية تمت في عدة اتجاهات رئيسية، الاتجاه الأول، يشمل تشديد الرقابة والمتابعة لأعمال المخابز البلدية أثناء إجازات عيد الأضحى، وأن تقسم إجازات المخابز على ثلاث ايام بنسب بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين أثناء اجازة العيد وأن يتم التأكد من وجود أرصدة كافية من الدقيق بكل مخبز عبارة عن حصة اليوم وحصة يومين مقدما.

والاتجاه الثانى، يتضمن متابعة الأسواق يتم تكثيف الحملات بحيث تكون صباحية ومسائية لأحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية وإعلان الأسعار وتطبيق الاحترازات الصحية وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية،كما جاء الاتجاه الثالث ليشمل المرور بصفة دورية على المنافذ الحكومية وهي المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى للتأكد من توافر السلع الغذائية وسلاسة صرفها للمواطنين والتأكد من توافر السلع التموينية.

وأوضح «سعدالله»، أنه بالنسبة المجمعات باعتبارها أكبر سلسلة تسويقية حكومية تعرض جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية تقل عن الأسواق بنسب تصل إلى ٣٠٪، حيث يتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم والأضاحى والدواجن بمناسبة عيد الأضحى بالاسعار الاتية: بالنسبة اللحوم، سعر الكجم من الخراف الحية (قائم) ٦٥ جنيه، وسعر الكجم لحم ضانى مبرد ٩٥ جنيه، وسعر الكجم لحم شمبرى بلدى ١٠٠ جنيه، وسعر الكجم لحوم سودانى ٨٥ جنيه، وسعر الكجم لحوم مجمدة ٦٥ جنيه، وبالنسبة للدواجن،سعر الدجاجة وزن واحد كجم ٣٥ جنيه، وسعر الدجاجة وزن ١.١٠٠ كجم ٣٨.٥ جنيه، وسعر الدجاجة وزن ١.٢٠٠ كجم ٤٢ جنيه، وزن الدجاجة ١.٣٠٠ كجم بـ٤٥.٥٠ جنيه، بالإضافة لتوافر الزيوت والسمن والمكرونة والأرز والسكر والدقيق والمنظفات وغيرها من السلع الأساسية للمواطنين.

طرح خراف حية بـ65 جنيه والشمبري بـ100 جنيه .. كيف استعدت "تموين الإسكندرية" لعيد الاضحى (قائمة اسعار

طرح خراف حية بـ65 جنيه والشمبري بـ100 جنيه .. كيف استعدت "تموين الإسكندرية" لعيد الاضحى (قائمة اسعار)

طرح خراف حية بـ65 جنيه والشمبري بـ100 جنيه .. كيف استعدت "تموين الإسكندرية" لعيد الاضحى (قائمة اسعار)

طرح خراف حية بـ65 جنيه والشمبري بـ100 جنيه .. كيف استعدت "تموين الإسكندرية" لعيد الاضحى (قائمة اسعار)

طرح خراف حية بـ65 جنيه والشمبري بـ100 جنيه .. كيف استعدت "تموين الإسكندرية" لعيد الاضحى (قائمة اسعار)