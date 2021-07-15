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طقس مرتفع الحرارة يسود محافظة شمال سيناء

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طقس مرتفع الحرارة يسود محافظة شمال سيناء طقس مرتفع الحرارة يسود محافظة شمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، طقس مرتفع الحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 20 و37 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 25 و33 درجة، ومدينة رفح ما بين 24 و32 درجة ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 20 و37 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة على استقرار الأحوال الجوية في مختلف مدن المحافظة، وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوي بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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