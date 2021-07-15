«زي النهاردة» في 15 يوليو1997 .. اغتيال مصمم الأزياء الإيطالي جيانى فيرساتشى

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تعد علامة جيانى فيرساتشى واحدة من العلامات الإيطالية المتميزة في عالم الموضة والأزياء في العالم، وقد تأسست شركة فيرساتشى عام 1978 في ميلانو، وقد عرف عن جيانى تصميماته الجريئة، التي تجمع بين الرقى في تصميم الأزياء وثقافة البوب بطريقة تلفت انتباه العميل بشكل صادم ومثير، وقد كانت تصميماته تناسب كل الأذواق قدم فيرساتشى تصميمات لكل شىء، مثل الأزياء والأحذية والحقائب النسائية، والنظارات الشمسية،وكذلك الأمر بالنسبة للرجال، حيث صمم الأحذية ورابطات العنق والبدل والقمصان.

ولقد أصبح بيت أزياء فيرساتشى واحدا من أكثر بيوت الأزياء تألقا ومن أكثرالعلامات المتميزة وأعظمها شهرة، فضلا عن تصميماته للأزياء والأحذية الرياضية وعلى هذا يعتبر الإيطالى جيانى فيرساتشى واحدا من أبرز مصممي الأزياء العالميين في القرن العشرين.

وجيانى مولود في الثانى من ديسمبر عام 1946 في إيطاليا، حيث نشأ مع أشقائه وأمه الخياطة.بدأ جيانى صنعته في عُمر صغير، يساعد أمّه في العثور على الأحجار الكريمة والضفيرة الذهبية لتطريز الألبسة، ثم درس الهندسة المعمارية قبل انتقاله إلى «ميلان» في عمر 25 عاماً ليشتغل في التصميم، وكان عام 1974 عاماً مهماً لجيانى فيرساتشى، فهذا المصمم الشاب بدأ بالعمل تحت اسمه الخاص، وكان لديه بالفعل علامة خاصة وفى عام 1975 قدم جيانى أول عرض لمجموعة الجلديات الخاصة به وفى 1978 قدم أول مجموعة له في التصميمات الرجالية، وتم افتتاح متجره الأول في ميلان، ولاحقاً قام بفتح متاجر له في باريس، لندن، نيويورك، مدريد، وغيرها من مدن العالم.

«زي النهارده» في 15 يوليو 1997 صباحا، وبينما هو يزاول طقس المشى الذي اعتاده، وفيما هو خارج قصره(الأسطورة ) في فلوريدا باغته «أندرو» وأطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا، والمدهش أن «أندرو» هذا انتحر بعد فترة قليلة، مستخدما نفس المسدس الذي اغتال به جيانى فيرساتشى وفى سبتمبر 1997أُعلن «سانتو» شقيق فيرساتشى مديرا تنفيذيا لحصّة فيرساتشى، وأُعلنت أخته دوناتيلا رئيسا جديدا للتصميم.

أحب فيرساتشى الحضارات المختلفة فمزج بين الطراز المغربى والمصرى والهندى. وقد عاش فيرساتشى في قصره في فلوريدا من عام 1992 حتى 1997، حيث شهد نهايته المأساوية حين خر صريعا. تم بيع القصر وتحول عام 2001 إلى فندق 6 نجوم وناد بعضوية خاصة.