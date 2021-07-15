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«اطلب أغنيتك».. خدمة جديدة تتيح تشغيل الموسيقى العالمية على «جوجل»

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«اطلب أغنيتك».. خدمة جديدة تتيح تشغيل الموسيقى العالمية على «جوجل» «اطلب أغنيتك».. خدمة جديدة تتيح تشغيل الموسيقى العالمية على «جوجل»

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«اطلب أغنيتك».. خدمة جديدة تتيح تشغيل الموسيقى على «جوجل»، حيث أتاحت منصة «ديزر» لخدمات بث الموسيقى العالمية القدرة على تشغيل الأغانى والموسيقى على Google Home ومكبرات الصوت الذكية وشاشات العرض.

وأتاحت للمستخدمين استخدام مكبرات الصوت والشاشات الذكية لمساعد Google لتشغيل موسيقاهم، وبعد وضع Deezer كخدمة الموسيقى الافتراضية فى تطبيق Google Hom، يستطيع المستخدم بدء جلسة الموسيقى الخاصة به بعبارة بسيطة «Hey Google»، ثم يقوم بتشغيل الموسيقى الخاصة به ويستمتع بالأغانى.

وللموسيقى الدقيقة، يوفر مساعد Google تشغيل قائمة FLOW ويمكن أيضًا طلب قائمة تشغيل أو فنان أو حتى مجرد طلب موسيقى تناسب الحالة المزاجية للمستمع. وقال نيكولاس بينوتو، مدير حلول الشراكة فى المنصة: «نريد من الجميع تشغيل
موسيقاهم المفضلة فى المنزل، حتى لو لم يكونوا مشتركين ويدفعوا رسومًا».

المصرى اليوم

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