شوقي السعيد يواصل استفزاز الاهلاوية: «جمهور الأهلي مبيفهموش في الكرة»

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أكد شوقي السعيد لاعب نادي الزمالك السابق أن الزمالك يتعرض لحرب شرسه من الجميع لايقاف مسيرته الناجحة واكبر دليل علي ذلك استبعاد مرتضي منصور ومجلسه بعد نجاحه في حصد البطولات من الاهلي.

وأضاف شوقي السعيد : للأسف الكل بيخاف من للأهلي، وتحدي أن يقوم أي برنامج أو مقدم برامج بتحليل أو مناقشة تصريح مصطفي يونس بأن الأهلي أكبر مفسدة في التاريخ.

وزعم شوقي أن للأهلي مسيطر علي الإعلام الرياضي والمنظومة كلها.

واعترف السعيد أن جماهير الأهلي أكثر عددا من جمهور الزمالك لكنهم لا يفهمون في كرة القدم باستثناء جزء بسيط جدا لكن الاغلبية يشجعون للاهلي رغم أنهم لا يفهمون في الكرة.