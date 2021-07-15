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نجم النادي المصري السابق يصف حسام حسن بـ«الأفضل»

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نجم النادي المصري السابق يصف حسام حسن بـ«الأفضل» نجم النادي المصري السابق يصف حسام حسن بـ«الأفضل»

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أكد مصطفى أبوالدهب، نجم النادي المصري السابق، أن حسام حسن، المدير الفني الحالي لنادي الإتحاد السكندري، أفضل من تولى تدريب الفريق البورسعيدي خلال السنوات الأخيرة، وذلك لما حققه خلال تواجده على رأس الجهاز الفني بقيادته الفريق إلى التواجد بالمربع الذهبي من الدوري الممتاز لأكثر من موسم، بالإضافة إلى بلوغ الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية، والخسارة أمام فيتا كلوب الكونغولي.

وأضاف أبوالدهب في تصريحات لبرنامج «البريمو»:«المصري بدأ هذا الموسم بشكل مميز تحت قيادة على ماهر وجهازه المعاون، والفريق يقدم مباريات كبيرة هذا الموسم، لكن الخروج من كأس على حساب أسوان كان بمثابة المفاجأة الغير متوقعة، بالإضافة إلى العروض التي يتلقاها لاعبي الفريق في الآونة الأخيرة، مثل عمر كمال عبدالواحد، فكل هذا العوامل كانت سبباً رئيسياً في تراجع نتائج الفريق مؤخراً».

المصرى اليوم

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