شوقي السعيد يستفز الأهلي: وليد سليمان أكبر لاعب مؤذي ويتعمد إصابة المنافسين

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انتقد شوقي السعيد، لاعب نادي الزمالك السابق، وليد سليمان لاعب النادي الاهلي ووصفه بأنه اللاعب المؤذي الأكثر في تاريخ الكرة المصرية.

وـأضاف السعيد في تصريحات تليفزيونية ببرنامج في الجول عبر شاشة الحدث اليوم أن وليد سليمان مؤذي بمعني الكلمة ويتعمد إصابة المنافسين والجميع يعلم ذلك.

واستدل السعيد على تصريحاته بالإصابات البالغة التي تسبب فيها وليد سليمان مع عدد من اللاعبين على رأسهم هشام شحاته وعلي عيد ومحمد عبدالشافي لاعب الزمالك.

وقال للأسف سليمان يتعمد إصابة المنافسين ومع ذلك فان وليد سليمان يجد من يدافع عنه في الاعلام دائما لأنه ابن النادي الاهلي ويلعب باسم النادي الأهلي.

كان شوقي السعيد قد. ازاي بتصريحات مفاجئة بأنه لن يشجع النادي الاهلي مهما حدث سواء أمام بطل جنوب افريقيا أو أي فريق آخر.