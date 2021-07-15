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بعد 30 عام .. نجم النادي المصري يكشف كواليس ضياع لبطولة الدوري العام سنة 90

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بعد 30 عام .. نجم النادي المصري يكشف كواليس ضياع الزمالك لبطولة الدوري العام سنة 90 بعد 30 عام .. نجم النادي المصري يكشف كواليس ضياع لبطولة الدوري العام سنة 90

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أكد مصطفى أبوالدهب نجم النادي المصري السابق أن خبر انتشار تفويت المباراة الشهيرة بين الفريق البورسعيدي والزمالك موسم 1990- 1991، والتي جمعت الفريقين على بورسعيد وانتهت بفوز المصري بثنائية نظيفة وتسببت في فقدان الفريق الأبيض للقب الدوري العام آنذاك، إنتشر بقوة في الشارع البورسعيدي وأصبح متداولاً بين الجميع، نظراً لأهمية كرة القدم والشعبية الكبيرة التي تحظى بها في محافظة بورسعيد .

وأضاف أبوالدهب في تصريحات لبرنامج «البريمو» : طلبت من الجهاز الفني والإداري للنادي المصري عدم خوض المباراة، نظراً لما كان يتردد في الشارع البورسعيدي بشأن «تفويت» لاعبي المصري للمباراة، حتى يُتوج بلقب الدوري العام، بالإضافة إلى حساسية الموقف بسبب وجود شقيقي محمود بصفوف القلعة البيضاء في ذلك الوقت، لكن طلبي قوبل بالرفض من قِبل المدير الإداري، وشاركت في اللقاء، ونجحنا في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، وأضعنا اللقب على الفريق الأبيض، وتوج النادي الإسماعيلي بالدوري في ذاك الموسم .

واختتم أبوالدهب: جمال عبدالحميد نجم الزمالك السابق كان أقرب أصدقائي من لاعبي الأبيض، وطلب مني عدم أخذ الأمور على محمل الجد، نظراً لحساسية المباراة بالنسبة للقلعة البيضاء، وعدم تأثيرها على النادي المصري في ترتيب الدوري العام، لكنني أخبرته أن الجمهور البورسعيدي ينتظر تلك المباريات بفارغ الصبر ويطالبنا دوماً بتحقيق أفضل العروض أمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك .

المصرى اليوم

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