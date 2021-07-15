احذر في الجيزة .. حملة على السيارات المخالفة للانتظار بكلابشات (صور)

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شنت محافظة الجيزة حملة على السيارات المخالفة للإنتظار بشوارع الأحياء المختلفة في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتسهيل الحركة المرورية ومنع التعديات علي حرم الطريق ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات في الطرق والمحاور المرورية.

وقام حى العمرانية بشن حمله بشارع خاتم المرسلين أسفرت عن كلبشة السيارات المخالفه للانتظار والسير عكس الاتجاه بالشارع وقد تم إخطار ادارة المرور بالمخالفين لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما قام حي الطالبية بكلبشه السيارات المنتظره بالجزيره الوسطي بشارع محمد أنور السادات (ترسا) والتنبيه بعدم الوقوف مجدداً.

وتناشد محافظة الجيزة مواطنيها بعدم وقوف السيارات او تركها او انتظارها بالجزر الوسطي لما لها من تاثير علي الحركة المرورية للشوارع وحفاظا علي السلامه العامة.

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