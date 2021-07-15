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شريف العريان : لم نستقر على اسم حامل علم في أولمبياد طوكيو ()

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شريف العريان : لم نستقر على اسم حامل علم مصر في أولمبياد طوكيو (فيديو) شريف العريان : لم نستقر على اسم حامل علم في أولمبياد طوكيو ()

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قال شريف العريان، الأمين العام للجنة الأولمبية، إن ترتيبات سفر الأولمبي، صباح اليوم الخميس، تسير بشكل جيد، حيث تسافر البعثة على متن طائرة خاصة، لتوفير سبل الراحة لهم قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف العريان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن هناك متابعة يومية للجنة الطبية مع البعثة المصرية المسافرة إلى طوكيو، لعدم خرق قواعد الإجراءات الاحترازية المتبعة، مشيرًا إلى أن الزي الرياضي للبعثة أشاد به الجميع، خاصة وأنه تم اختياره بعناية لتفادي الأخطاء السابقة، فضلًا عن أنه تم اختياره بالتعاون مع اتحاد الكرة.

واستكمل تصريحاته، أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على اسم حامل علم في أولمبياد طوكيو، ولم يتم مناقشته، إلا أن يوم 20 يوليو الجاري، سيتم الإعلان عنه وإرساله إلى اللجنة المنظمة للدورة، مشيرًا إلى أن البعثة بها 134 لاعبًا ولاعبة، من بينهم على الأقل 12 يستحقون حمل علم مصر.

المصرى اليوم

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