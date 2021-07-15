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شوفي السعيد : سأشجع كايزر تشيفز أمام الأهلي في نهائي افريقيا .. والفريق الأحمر لا يمثل

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شوفي السعيد : سأشجع كايزر تشيفز أمام الأهلي في نهائي افريقيا .. والفريق الأحمر لا يمثل مصر شوفي السعيد : سأشجع كايزر تشيفز أمام الأهلي في نهائي افريقيا .. والفريق الأحمر لا يمثل

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فجر شوفي السعيد، لاعب نادي السابق، مفاجاة من العيار الثقيل بإعلانه تشجيع فريق كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا في مباراة نهائي افريقيا، يوم السبت المقبل، أمام النادي الأهلي.

وقال السعيد في تصريحات تليفزيونية ببرنامج في الجول عبر شاشة الحدث اليوم انه لن يشجع النادي الاهلي مهما حدث سواء امام بطل جنوب افريقيا او أي فريق آخر.

واكد السعيد انه سيشجع كايزر تشيفز من أول دقيقة ضد الاهلي لسبب بسيط أنا لست أهلاوي ولا أشجع الأهلي واتمني هزيمته في المباراة.

واشار السعيد الي أنه يشجع اي فريق يلعب ضد الأهلي.

وحول سؤاله عن ان للأهلي يمثل الكرة المصرية قال السعيد: الاهلي يمثل نفسه وانا لا اشجعه وان اشجعه مهما حدث.

وقال : بطل جنوب افريقيا قادر علي الفوز بالمباراة امام للأهلي لان الاهلي فريق عادي جدا مثله مثل اي فريق اخر.

المصرى اليوم

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