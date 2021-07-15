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إطلاق سوار الحاج الذكي «نسك» في السعودية اليوم، حيث دشنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا«وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بالشراكة مع مجموعة»stc«مشروع سوار الحاج الذكي»نسك«بصفته خدمة تقنية منفردة، تقدمها المملكة العربية السعودية في موسم حج هذا العام 1442هـ.

سوار الحاج الذكي «نسك»

حيث أن هذه الخدمة تعتمد مفهوم البيانات وإنترنت الأشياء وتشمل تنفيذ مراحل متكاملة، لتطوير نماذج الأعمال والأنظمة التشغيلية والفنية والتقنية للمشروع في تجربة نوعية لخدمة رحلة الحاج الدينية والتسهيل على الحجاج، وحالته الصحية المتعلقة بالتحصين من كورونا.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بخصوص سوار الحاج الذكي «نسك» في مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بحضور رئيس الهيئة عبدالله الغامدي، ومدير مركز المعلومات الوطني عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن بسام غشيان، والرئيس التنفيذي لمجموعة «stc» عليان الوتيد، والرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال رياض معوض.

سوار الحج الذكي

خصائص سوار الحاج الذكي «نسك»

ويقدم سوار الحاج الذكي «نسك»، الذي يطرح لأول مرة على مستوى السعودية في نسخته التجريبية حيث سيتم توزيع 5 آلاف سوار على الحجاج، خدمات رئيسة تشمل توفير كامل المعلومات حول الحاج، والحالة الصحية (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ) من فيروس كورونا، ومتابعة ورصد بيانات الحالة الصحية المتعلقة بقياس نسبة أكسجين الدم ونبضات القلب، وخدمات طلب المساعدة الأمنية أو الطبية الطارئة، وتحديد موقعه مما يسهم في سرعة الوصول إلى المكان ومساعدته، كما سيتم إرسال رسائل توعوية للحجاج تصلهم عبر سوار الحاج الذكي «نسك»، وغيرها من الخدمات لتقديم تجربة حج ميسرة لحجاج بيت الله.

سوار الحج الذكي

مزايا سوار الحاج الذكي «نسك»



وتعكس مذكرة التفاهم الدور الكبير الذي تقوم به سدايا من تطويعٍ للتقنية معتمدةً في ذلك على بنيتها التحتية المتطورة وكفاءاتها الوطنية وقدرتها على تطوير الحلول المبتكرة، كما ستساهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتسهيل رحلتهم إذ يعد ذلك هدفا من الأهداف التي يسعى برنامج ضيوف الرحمن إلى تحقيقه، كما تعد مساهمة (stc) إضافة أخرى إلى هذه المذكرة بتسخير شراكاتها المميزة مع كبرى شركات التقنية العالمية سوار الحاج الذكي «نسك» لدعم هذا المشروع التقني الذي سيعكس التطور التقني الذي وصلت إليه المملكة على مستوى العالم.