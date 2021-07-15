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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل صفقة نادي الزمالك الجديدة، التي سيتم تدعيم بها الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية :«نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع مهند لاشين، لاعب خط وسط نادي طلائع الجيش، من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة».

وأضاف :«اللاعب أبدى موافقته على الانضمام الزمالك، ولكنه طلب من مسؤولي القلعة البيضاء حسم المفاوضات مع إدارة طلائع الجيش، خاصة أنه مازال يتبقى على إنتهاء عقده موسمين».

وتابع :«حتى هذه اللحظة إدارة الزمالك، لم تدخل في مفاوضات مع نادي طلائع الجيش، لحسم صفقة لاشين»، مضيفًا :«مهند لاشين، سيكون صفقة رابحة للزمالك، حال إتمام التعاقد معه، فهو لاعب مميز للغاية ومكسب للفريق الأبيض».

وبدأ الزمالك في التجهيز للميركاتو الصيفي مبكرًا من أجل تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين في المراكز التي يعاني منها الفريق من نقص عددي، على رأسها خط الوسط، وذلك لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي، الذي رفض تجديد عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.