أحمد عز يعلن عن موعد ومكان حضوره فيلمه «العارف» وسط جمهوره الليلة

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أعلن النجم أحمد عز عن حضوره عرض فيلمه الجديد«العارف» وسط جماهيره،مساء اليوم الخميس، بسينما اركان بالشيخ زايد، حفل التاسعة مساءا ودعا كل جماهيره لمشاهدة الفيلم معه.

وكان النجم أحمد عز قد أحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد«العارف»، امس، باحدي المجمعات السينمائية الكبري،بالقاهرة الجديدة، بحضور باقي أبطال العمل الفنان أحمد فهمى، مصطفى خاطر، اللبنانية كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء والمنتج أحمد بدوى.

وحرص على مشاهدة الفيلم إلى جانب أبطاله الفنان محمد جمعة،كريم فهمى، أكرم حسنى، هنادى مهنى، محمد عبدالرحمن «توتا»، مصطفى بسيط.

«العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب .