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أحمد عز يكشف تفاصيل فيلمه «العارف»... أول فيلم يوثق لمفهوم حرب المعلومات

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أحمد عز يكشف تفاصيل فيلمه «العارف»... أول فيلم يوثق لمفهوم حرب المعلومات أحمد عز يكشف تفاصيل فيلمه «العارف»... أول فيلم يوثق لمفهوم حرب المعلومات

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انضم فيلم«العارف» بطولة النجم أحمد عز لقائمة الأعمال المتنافسة بشباك تذاكر الأفلام، وبدأ عرضه جماهيرياً بدءاً من أمس الأربعاء، واكد الفنان أحمد عز في تصريحات خاصة لبرنامج«يحدث في » للاعلامي شريف عامر، أن فيلمه الجديد «العارف» يعتبر أول فيلم يوثق لمفهوم حرب المعلومات بمفهومها الشامل، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية وكيفية بناء للأمن المعلوماتى محمية من الاختراق أو التجسس.

واضاف:«أن الحرب في المستقبل لن تكون بالأسلحة والمعدات الثقيلة ولكن من خلال الأمن المعلوماتى وكيفية حماية الهوية والوثائق المهمة من التسريب أو الاختراق، مشددا على أن كل دولة تسعى أن يكون لديها أكبر مخزون معلوماتى يخدم على مشروعاتها التنموية في المستقبل ويصون حق الأجيال الجديدة».

«العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

المصرى اليوم

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