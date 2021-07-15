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سامح حسين: «أمي كانت ست خارقة في كل حاجة.. ورغم دلعها لي مطلعتش بايظ» (فيديو)
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الأحد 01 أغسطس 2021 08:57 مساءً
الاتفاق يختتم معسكر النمسا بمواجهة زالايغيرزيغي المجري.. غدًا
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الأحد 01 أغسطس 2021 08:49 مساءً
الرئيس اللبناني يطالب الجيش باستعادة الهدوء في منطقة خلدة
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الأحد 01 أغسطس 2021 08:49 مساءً
أمريكا تتشاور مع شركائها لبلورة رد وشيك على مهاجمة إيران الناقلة الإسرائيلية
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الأحد 01 أغسطس 2021 08:49 مساءً
مسؤول مصري يؤكد عدم رصد "دلتا" في البلاد حتى الآن
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الأحد 01 أغسطس 2021 08:49 مساءً
استشاري: النوع الثاني يُمثل 95% من إصابات السكر
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الأحد 01 أغسطس 2021 08:42 مساءً
مُسعف يُعيد 75 ألف جنيه و3 تليفونات محمولة لمصاب بالفيوم: عثر عليها خلال حادث
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الأحد 01 أغسطس 2021 08:42 مساءً
الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة: تصل لـ42 درجة في الظل.. وخففوا الملابس (فيديو)
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الأحد 01 أغسطس 2021 08:42 مساءً
رسالة ماجستير: التحول الرقمى ساهم في تحسين أداء شركات السياحة بنسبة 54.7 %
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الأحد 01 أغسطس 2021 08:42 مساءً
محافظ القاهرة: السيطرة على حريق عزبة خير الله دون خسائر في الأرواح
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الأحد 01 أغسطس 2021 08:42 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
إثيوبيا تحذر.. من يزعزع الاستقرار في تيغراي؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 15 يوليو 2021 01:16 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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