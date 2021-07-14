وزير المالية الأسبق : العالم سيشهد نموا هذا العام لم نعرفه منذ الثمانينات

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أكد الدكتور أحمد جلال، الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، أن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد بدأ يتراجع وينتهي، منوهًا بأن العالم تباطأ اقتصاديًا بشكل كبير منذ عام ونصف بسبب أزمة كورونا، كما انه اثر على الإنتاج وعطل الإنتاج، والطلب بالنسبة للمنتجات انخفض، ما أثر على الإنتاج.

وقال «جلال»، خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن أزمة كورونا أصابت العالم منذ عام ونصف مما تسبب في تباطؤ الاقتصاد بشكل كبير، منوهًا بأن ظهور لقاح كورونا أثر على التفاعل وبدأ العمل بشكل جيد، كما أن تقديم الحزم التحفيزية التي قدمتها الدول جعلت هناك اعتقادا بأن ينمو العالم بشكل إيجابي بـ5.6%، إذ إن كل العالم بدأ في التعافي اقتصاديًا من كورونا.

وتابع: بعض الدول التي لم تتخذ إجراءات تحفيزية للاقتصاد يكون نموها منخفضا، كما أن التعافي الاقتصادي العام الحالي لم نعرفه منذ الثمانينات، إذ إن إحدى مهام وزارة المالية تنشيط الاقتصاد في حالة الركود.