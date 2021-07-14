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الآلاف يحتجون في أثينا على حملة التطعيم ضد كوفيد-19

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الآلاف يحتجون في أثينا على حملة التطعيم ضد كوفيد-19 الآلاف يحتجون في أثينا على حملة التطعيم ضد كوفيد-19

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احتشد أكثر من 5000 من المحتجين المناهضين للقاحات في العاصمة اليونانية أثينا اليوم الأربعاء، ولوح بعضهم بالأعلام اليونانية والصلبان الخشبية، للتعبير عن معارضتهم لبرنامج اليونان للتطعيم ضد .

وتجمع المحتجون أمام البرلمان في ظل وجود كثيف للشرطة، وهتفوا «خذوا لقاحاتكم واخرجوا من هنا!» كما طالبوا رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بالاستقالة.

وكان احتجاج اليوم الأربعاء أكبر تعبير عن المعارضة لحملة التطعيم. وأظهر استطلاع للرأي في الآونة الأخيرة لصالح تلفزيون (سكاي) أن معظم اليونانيين قالوا إنهم سيحصلون على اللقاح، كما أيدت الغالبية التطعيم الإلزامي لبعض فئات السكان.

وحصل حوالي 41 بالمئة من اليونانيين على جرعات التطعيم كاملة. كانت قد أمرت يوم الاثنين بالتطعيم الإلزامي للعاملين بالرعاية الصحية والعاملين في دور المسنين، في أعقاب زيادة كبيرة في إصابات كوفيد-19 الجديدة، في منتصف الموسم السياحي الحيوي في البلاد.

وفي اليونان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، أصيب أكثر من 444700 بالعدوى منذ ظهور الجائحة، كما توفي 12782، وسجّلت السلطات قرابة 3000 إصابة جديدة اليوم الأربعاء.

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