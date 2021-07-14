باريس سان جيرمان يضم 12 لاعب .. أبرزهم راموس ودوناروما

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نجحت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في دعم فريقها الأول بـ12 صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن يأتي في مقدمتهم سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق، وجيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان.

وتأتي صفقات باريس سان جيرمان في إطار الخطة المتفق عليها بين الإدارة والمدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من أجل استعادة لقب الدوري الفرنسي والمنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت صفقات النادي الباريسي كالتالي:

1- صفقات من انتقال حر

تمكن الفريق الفرنسي من ضم 4 لاعبين على سبيل الانتقال الحر وذلك بعدما انتهت عقودهم مع أنديتهم، ويأتي في المقدمة الإسباني سيرجيو راموس والذي سيرتدي القميص الأزرق حتى موسم 2023.

كما حصل على خدمات الدولي الهولندي جيني فينالدوم لتدعيم خط الوسط بعدما أعلن فريقه السابق ليفربول عدم رغبته في تجديد العقد ليتجه إلى العاصمة باريس بعقد يمتد حتى 2024 بعدما كان قريب من الانضمام إلى برشلونة.

الصفقة الثالثة كانت بتفضيل دوناروما حارس إيطاليا المنتشي بالتتويج القاري، بأن يكون أحد صفقات باريس سان جيرمان خلال الموسم الجديد ليضرب موعداً من المنافسة الصعبة والشرسة مع نافاس خاصة وأن الحارس الشاب سيعمل لمدة 5 سنوات.

وأصبح ليني مانسيا لاعب جانجون الفرنسي ضمن تدعيمات باريس سان جيرمان للموسم الجديد بعقد يمتد حتى منتصف 2024.

2- انتهاء إعارة

استعاد باريس سان جيرمان 6 من لاعبيه المعارين في الموسم السابق وهم (جونيور ديانا إبيمبي،ديجون الفرنسي - ألفونس آريولا، فولهام الانجليزي - جاريسون إنوسنت، كان الفرنسي - آرناود كاليمويندو، لينس الفرنسي - مارسين بولكا، شاتورو الفرنسي - بانديوجو فاديجا، ستاد بريست الفرنسي).

3- شراء نهائي

يتواجد باريس سان جيرمان في موسم الانتقالات الصيفية بقوة شرائية كبيرة مستهدفاً الحصول على خدمات معظم نجوم الصف الاول المتاح التعاقد معهم خاصة من الأندية التي تعاني تراجع في الموارد بسبب تداعيات الأزمة الأخيرة.

وحصل النادي الباريسي على خدمات أشرف حكيمي ظهير أيمن إنتر ميلان لمدة 5 سنوات في صفقة بلغت قيمتها نحو 70 مليون يورو، وتم تحويل إعارة دانيلو بيريرا من بورتو البرتغالي إلى بيع نهائي مقابل 16 مليون يورو.

تحديات أمام باريس سان جيرمان

يواجه نادي العاصمة الفرنسي تحدي كبير في الحفاظ على خدمات نجمه كيليان مبابي وسط محاولات جادة من ريال مدريد لضمة خلال الصيف الحالي خاصة مع وجود تقارير تؤكد على رغبة اللاعب في الذهاب إلى إسبانيا.

وبشكل عام فقد غادر نحو 7 لاعبين لفريق باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية وهم ( قيس رويز عطيل - ميتشيل باكير - تيرنو بالدي - أليساندرو فلورينزي - مويس كين - ماكسين كابو).