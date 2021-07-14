أخبار عاجلة

أسترالي يبتكر منزل المستقبل منتج للغذاء والطاقة دون نفايات -
النصر يخسر آخر تجاربه الودية.. في معسكره الخارجي من أردا البلغاري -
"سقيا مكة" تواصل جهودها لتوزيع المياه على المساجد ومراكز اللقاح ودور الأيتام والأربطة -
استشاري نفسي يكشف أسباب الخلافات الزوجية وطرق تفاديها -
والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة السيسي لحالتها -
متحدث المالية يكشف عن المستجدات الضريبية في ضوء التحول الرقمي -
عمر كمال عن غنائه بجانب راقصات: «هقف لوحدي أمام ربنا.. وكل واحد هيشيل شيلته» (فيديو) -
مصادر أمنية: مقتل 3 في كمين استهدف معزين شيعة في بلدة جنوبي بيروت -
حسونة يتحدث لأول مرة بعد تحقيق ذهبية الأولمبياد ورد مثير حول تمثيل مصر -
"عسيري" للمتخوفين: 4 مليارات جرعة كفيلة بطمأنتكم من "لقاح كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أضاحي" يطلق منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج

Print
"أضاحي" يطلق منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج "أضاحي" يطلق منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج
في خطوة رائدة للتسهيل على ضيوف الرحمن أداء نسك الهدي لموسم 1442هـ

أطلق مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي"، وفي خطوة رائدة للتسهيل على ضيوف الرحمن أداء نسك الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام 1442هـ، منظومة الربط الإلكتروني مع عدد من المنصات الإلكترونية ذات العلاقة بشؤون الحج.

وتقوم هذه المنصات بعرض نسك الهدي والأضحية خلال موسم الحج، وباقي خدمات المشروع مثل الفدية والصدقة والعقيقة طوال العام، حيث يتم شراؤها من الموقع مباشرة ليتم تنفيذها في المشروع من خلال الربط التقني مع إمكانية تتبع الطلب آلياً.

وتضم "أضاحي" عدداً من المنصات هي: المسار الإلكتروني، ومنصة إحسان الخيرية، ومصرف الراجحي، والبريد السعودي، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وبنك البلاد، وتتيح عبر الرابط www.adahi.org شراء النسك بثلاث خطوات ميسرة، تبدأ بالدخول على المنصة واختيار النسك والدفع، لتصله رسالة بعد ذلك باستلام الطلب ورسالة أخرى بعد التنفيذ خلال الوقت الشرعي.

ودعا المشروع الجميع إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي سهلت عملية شراء الأضحية وبقية أنواع النسك الأخرى والسداد من الحساب البنكي أو البطاقات الائتمانية بكل يسر وسهولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
النصر يخسر آخر تجاربه الودية.. في معسكره الخارجي من أردا البلغاري

النصر يخسر آخر تجاربه الودية.. في معسكره الخارجي من أردا البلغاري

"سقيا مكة" تواصل جهودها لتوزيع المياه على المساجد ومراكز اللقاح ودور الأيتام والأربطة

"سقيا مكة" تواصل جهودها لتوزيع المياه على المساجد ومراكز اللقاح ودور الأيتام والأربطة

"عسيري" للمتخوفين: 4 مليارات جرعة كفيلة بطمأنتكم من "لقاح كورونا"

"عسيري" للمتخوفين: 4 مليارات جرعة كفيلة بطمأنتكم من "لقاح كورونا"

بريطانيا ترجّح تورُّط إيران في شنّ الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية

بريطانيا ترجّح تورُّط إيران في شنّ الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية