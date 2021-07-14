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مستشار مفتي الجمهورية يوضح السر وراء تسمية «جبل عرفات» بهذا الاسم

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مستشار مفتي الجمهورية يوضح السر وراء تسمية «جبل عرفات» بهذا الاسم مستشار مفتي الجمهورية يوضح السر وراء تسمية «جبل عرفات» بهذا الاسم

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قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الوقوف بجبل عرفات يعود لسيدنا إبراهيم عليه السلام، مشيرًا إلى أن السبب وراء تسمية جبل عرفات بهذا الاسم يعود لنزول سيدنا جبريل عليه وتعليم إبراهيم مناسك الحج.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن جبل عرفات شمس بهذا الاسم بسبب كثرة استخدام كلمة عرفت من قبل سيدنا جبريل لسيدنا ابراهيم اثناء تعليمه مناسك الحج.

وأكد مستشار مفتي الجمهورية، على أن شعيرة عرفات شعيرة قديمة وهي تعبدية لله عز وجل وأن منطقة عرفات تعتبر منطقة تحطيها البركة لأنها مكان نزول الوحي لجميع الأديان السماوية.

المصرى اليوم

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