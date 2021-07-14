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محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان متدربي البرنامج الرئاسي

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التقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، بالدكتور طارق السيد مصطفى مرسي، والدكتور وائل حنفي حسين مصطفى، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «دفعة الشهيد أحمد منسي»، عقب انتهاء فترة تدريبهما داخل الجهاز الإداري للمحافظة، ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهما، لاكتساب مهارات العمل الميداني بالتعاون مع المحافظة وجهازها التنفيذي، وذلك بعد الانتهاء من إتمام الدورة التدريبية لهما داخل المحافظة، والتي استمرت لمدة شهرين في الفترة من 22 مايو الماضي وتنتهي 15 يوليو الجاري، وتم تكريمها بمنح كلا منهما درع المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، وكريم السماحي، مدير إدارة التدريب، ومشرف التدريب.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حرص الدولة على تولي الشباب للمناصب القيادية،وتمكينهم من الاضطلاع بالمسئولية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشباب طاقة فاعلة وأداه هامة، لتقدم ورقي المجتمع لما لديهم من مهارات وقدرات كبيرة يجب استغلالها وتوجيهها نحو بناء وتنمية الوطن.

البرنامج الرئاسي
البرنامج الرئاسي

المصرى اليوم

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