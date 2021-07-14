رئيس جامعة عين شمس يزور أبناء دار أيتام فاطمة الزهراء ويهنئهم بعيد الأضحى

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زار الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، دار أيتام فاطمة الزهراء لتقديم هدايا للأطفال بمناسبة عيد الأضحى والاطمئنان على أوضاعهم، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة، والدكتور على دويدار مدير دار فاطمة الزهراء لرعاية الأيتام.

وأكد المتينى أن إدارة الجامعة تؤمن بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الأطفال الأيتام، إيمانا بأن الجامعة كجهة لا تعنى بالتعليم فقط ولكن بخدمة المجتمع أيضا وخاصة أبناء دار الراضي والتي كانت قائمة بمستشفيات جامعه عين شمس وتم نقلها إلى دار أيتام فاطمة الزهراء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والتى قامت بدورها على الوجه الأكمل تجاه أبناء الدار.

وأضاف أن أبناء الراضي للأيتام قد تم نقلهم لمكان أفضل وأكثر تأهيلًا من حيث مكان الإقامة والأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية والتعليمية المقدمة لهم، بالإضافة للرعاية الجيدة من قبل القائمين على الدار.

وأوضح المتينى أن الجامعة ستقوم بدعمهم بصورة مستمرة مادياً ومعنوياً، مشيرا إلى إمكانية تقديم الدعم والرعايه النفسية لأبناء الدار من خلال أساتذة الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس وأيضاً تقديم كل الدعم الفني من خلال كلية التربية النوعية ذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

من جانبه، أكد الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة على استعداد كامل بالتنسيق مع الدار ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير فصول لمحو الأمية لأبناء منطقة عين شمس.

وأضاف أن كلية التربية النوعية بالجامعة على استعداد لتقديم التعاون اللازم لتدريب أبناء الدار على الحرف والأعمال الفنية، وذلك بهدف الارتقاء بأبناء الدار في المجالات الحرفية الفنية.

وأكد الدكتور أشرف عمر، عميد كليه الطب جامعة عين شمس، أن مستشفيات الجامعة على استعداد كامل للتكفل بعلاج كل ابناء الدار وعمل جميع العمليات الجراحية لهم بالمجان.

من جانبه، ثمن الدكتور أحمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة، هذه الزيارة، مؤكدا سعادة أبناء الدار بتواجد قيادات جامعة عين شمس بينهم واصفا الزيارة بأنها تمثل دعما نفسى كبيرا لأبناء الدار وتعمل على رفع روحهم المعنوية، مقدما الشكر لرئيس جامعة عين شمس على وعده بتلبية كافة احتياجات أبناء الدار.

كما توجه بالشكر لرئيس الجامعة ومجلس الجامعة لتقديمهم بروتوكول تعاون طبي لمعالجه أبناء الدار داخل مستشفيات جامعه عين شمس بالمجان.

وخلال الزيارة تم تقديم هدايا لأبناء الدار بمناسبة قدوم عيد الأضحى.