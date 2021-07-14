أخبار عاجلة

أسترالي يبتكر منزل المستقبل منتج للغذاء والطاقة دون نفايات -
النصر يخسر آخر تجاربه الودية.. في معسكره الخارجي من أردا البلغاري -
"سقيا مكة" تواصل جهودها لتوزيع المياه على المساجد ومراكز اللقاح ودور الأيتام والأربطة -
استشاري نفسي يكشف أسباب الخلافات الزوجية وطرق تفاديها -
والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة السيسي لحالتها -
متحدث المالية يكشف عن المستجدات الضريبية في ضوء التحول الرقمي -
عمر كمال عن غنائه بجانب راقصات: «هقف لوحدي أمام ربنا.. وكل واحد هيشيل شيلته» (فيديو) -
مصادر أمنية: مقتل 3 في كمين استهدف معزين شيعة في بلدة جنوبي بيروت -
حسونة يتحدث لأول مرة بعد تحقيق ذهبية الأولمبياد ورد مثير حول تمثيل مصر -
"عسيري" للمتخوفين: 4 مليارات جرعة كفيلة بطمأنتكم من "لقاح كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

الرئيس الجزائري يصدر عفوا عن أكثر من 100 شخص من «سجناء الحراك»

Print
الرئيس الجزائري يصدر عفوا عن أكثر من 100 شخص من «سجناء الحراك» الرئيس الجزائري يصدر عفوا عن أكثر من 100 شخص من «سجناء الحراك»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، إصدار الرئيس، عبدالمجيد تبون، أمرا يقضي بالعفو عن 30 شخصا من المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بالحراك الجزائري، فيما أمر بالإفراج عن 71 آخرين من المحبوسين على ذمة قضايا مشابهة لكن لم يصدر بحقهم حكم نهائي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن تبون اتخذ «إجراءات عفو لفائدة ثلاثين محبوسا، محكوما عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام وما ارتبط بهما من أفعال».

كما قرر الرئيس الجزائري من جهة أخرى اتخاذ «تدابير رأفة تكميلية لفائدة واحد وسبعين، آخرين من الشباب المحبوسين لارتكابهم نفس الأفعال. سيتم الإفراج عنهم للالتحاق بذويهم وعائلاتهم، ابتداء من مساء اليوم».

وأوضح البيان الرئاسي أن القرارات جاءت بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال التاسع والخمسون، والذي يحل في الخامس من يوليو سنويا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استشاري: النوع الثاني يُمثل 95% من إصابات السكر

استشاري: النوع الثاني يُمثل 95% من إصابات السكر

مُسعف يُعيد 75 ألف جنيه و3 تليفونات محمولة لمصاب بالفيوم: عثر عليها خلال حادث

مُسعف يُعيد 75 ألف جنيه و3 تليفونات محمولة لمصاب بالفيوم: عثر عليها خلال حادث

الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة: تصل لـ42 درجة في الظل.. وخففوا الملابس (فيديو)

الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة: تصل لـ42 درجة في الظل.. وخففوا الملابس (فيديو)

رسالة ماجستير: التحول الرقمى ساهم في تحسين أداء شركات السياحة بنسبة 54.7 %

رسالة ماجستير: التحول الرقمى ساهم في تحسين أداء شركات السياحة بنسبة 54.7 %