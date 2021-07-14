الرئيس الجزائري يصدر عفوا عن أكثر من 100 شخص من «سجناء الحراك»

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أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، إصدار الرئيس، عبدالمجيد تبون، أمرا يقضي بالعفو عن 30 شخصا من المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بالحراك الجزائري، فيما أمر بالإفراج عن 71 آخرين من المحبوسين على ذمة قضايا مشابهة لكن لم يصدر بحقهم حكم نهائي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن تبون اتخذ «إجراءات عفو لفائدة ثلاثين محبوسا، محكوما عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام وما ارتبط بهما من أفعال».

كما قرر الرئيس الجزائري من جهة أخرى اتخاذ «تدابير رأفة تكميلية لفائدة واحد وسبعين، آخرين من الشباب المحبوسين لارتكابهم نفس الأفعال. سيتم الإفراج عنهم للالتحاق بذويهم وعائلاتهم، ابتداء من مساء اليوم».

وأوضح البيان الرئاسي أن القرارات جاءت بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال التاسع والخمسون، والذي يحل في الخامس من يوليو سنويا.