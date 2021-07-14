شون بيرمال: يمكن للزعماء الإنتقام من الأهلي

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قد يكون لدى كايزر تشيفز ذكريات مروعة من المرة الوحيدة التي واجهوا فيها الأهلي، ولكن هناك سبب للاعتقاد بأنهم قادرون على إحداث مفاجأة ورفع دوري أبطال أفريقيا يوم السبت.

كان شون بيرمال نجم كايزر تشيفز السابق، لاعبا أساسيا في كأس السوبر الإفريقي عام 2002، عندما خسر كايزر تشيفز 4-1 على يد الأهلي في الإسكندرية.

نهائي السبت المقبل في الدار البيضاء، سيكون هو اللقاء الثاني فقط بين الناديين وسيُلعب مرة أخرى كنهائي مثلما كان قبل عقدين من الزمان.

«كرة القدم هي لعبة غريبة، ولا تعرف أبدا ما يحدث في الليل»، هذا ما قاله بيرمال، الذي كان في فريق الزعماء بين عامي 2001 و2003، لموقع KickOff.com الجنوب افريقي.

وقال بيرمال، «هذه المرة لا يوجد مشجعون، لذلك ليس هناك أي ميزة للأهلي، بالحكم من الطريقة التي وصل بها تشيفز إلى النهائي، لدي سبب للاعتقاد بأنهم لا يزالون قادرين على الفوز بها».

وأضاف، «عندما بدأت المنافسة، من كان يظن أنه سيصل إلى النهائي؟ لدي شعور قوي بأن تشيفز سيحرزها في نهاية هذا الأسبوع».

وتابع، «كرة القدم يمكن أن تكون غريبة لدرجة أنك تلعب بشكل سيء في الدوري، تطرد المدرب وتحتل المركز الثامن لكن ينتهي بك الأمر في نهائي دوري الأبطال، لم يسمع به أحد، ربما حان الوقت لهم، أنا مؤمن بالخرافات عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، وأشعر أن هذا مكتوب في النجوم أنه سيفوز بها تشيفز.»