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خاص..المصري يدرس تجميد عمر كمال عبد الواحد

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خاص..المصري يدرس تجميد عمر كمال عبد الواحد خاص..المصري يدرس تجميد عمر كمال عبد الواحد

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فشل مجلس إدارة المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، في إقناع عمر كمال عبدالواحد، جناح الفريق الأول لكرة القدم بتجديد عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويأتي ذلك بعد الجلسة التي جمعتهم مع اللاعب ووالده في الأسبوع الماضي، حيث كانت هناك مغالاة من جانب اللاعب في طلباته المالية.

وعلمت «المصري اليوم» أن إدارة المصري تدرس إبلاغ الجهاز الفني بقيادة على ماهر، بتجميد اللاعب حتي نهاية الموسم بسبب رفضه التجديد مع الفريق.

ويعد عمر كمال عبدالواحد، أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها على ماهر، في تشكيل الفريق، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب مع الفريق هذا الموسم، حيث نجح في إحراز 12 هدفًا.

يذكر أن المصري يستعد لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها 7 أغسطس المقبل، على استاد الاسكندرية، في اطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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