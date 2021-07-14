أخبار عاجلة

أسترالي يبتكر منزل المستقبل منتج للغذاء والطاقة دون نفايات -
النصر يخسر آخر تجاربه الودية.. في معسكره الخارجي من أردا البلغاري -
"سقيا مكة" تواصل جهودها لتوزيع المياه على المساجد ومراكز اللقاح ودور الأيتام والأربطة -
استشاري نفسي يكشف أسباب الخلافات الزوجية وطرق تفاديها -
والد الطفلة الفلسطينية «بيان» يكشف كواليس استجابة السيسي لحالتها -
متحدث المالية يكشف عن المستجدات الضريبية في ضوء التحول الرقمي -
عمر كمال عن غنائه بجانب راقصات: «هقف لوحدي أمام ربنا.. وكل واحد هيشيل شيلته» (فيديو) -
مصادر أمنية: مقتل 3 في كمين استهدف معزين شيعة في بلدة جنوبي بيروت -
حسونة يتحدث لأول مرة بعد تحقيق ذهبية الأولمبياد ورد مثير حول تمثيل مصر -
"عسيري" للمتخوفين: 4 مليارات جرعة كفيلة بطمأنتكم من "لقاح كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يحبس الأنفاس.. كيف نجا عاملان من سقوط رافعة بوزن هائل؟

Print
فيديو يحبس الأنفاس.. كيف نجا عاملان من سقوط رافعة بوزن هائل؟ يحبس الأنفاس.. كيف نجا عاملان من سقوط رافعة بوزن هائل؟
دعامة فولاذية حالت دون سقوط الحمولة التي انفصلت عن الرافعة

فيديو يحبس الأنفاس.. كيف نجا عاملان من سقوط رافعة بوزن هائل؟

أظهر مقطع يحبس الأنفاس لحظة سقوط حمل رافعة، يزن 68 طنًّا، على عاملَيْ بناء في ألمانيا، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، ظهر عاملان في موقع بناء وهما يتحركان تحت رافعة، تحمل هيكلاً يزن 68 طنًّا، قبل أن تسقط الحمولة مباشرة عليهما.

وللوهلة الأولى يبدو من الفيديو أن العاملَين لقيا مصرعهما إلا أن المفاجأة كانت نجاتهما بدون أية إصابات.

ويبدو زملاء العاملَين في موقع البناء مصدومين من هول الموقف، وفوجئ الجميع بعدم إصابة أحد بأذى.

ويعود السبب في نجاة العاملَين من الوزن الهائل إلى دعامة فولاذية، حالت دون سقوط الحمولة التي انفصلت عن الرافعة، وحمت الرجلَين من أي أذى، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلق كثير من رواد مواقع التواصل على الفيديو؛ إذ قال أحدهم إن مشاهدة الفيديو تجعلك تعشق الحياة، وتؤمن بالقدر. بينما قال آخر لو كنت مديرًا مسؤولاً في الموقع لأجريت تحقيقًا في سبب سقوط الحمولة عن الرافعة بعد انقطاع الشريط الذي يمسكها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عمر كمال عن غنائه بجانب راقصات: «هقف لوحدي أمام ربنا.. وكل واحد هيشيل شيلته» (فيديو)

عمر كمال عن غنائه بجانب راقصات: «هقف لوحدي أمام ربنا.. وكل واحد هيشيل شيلته» (فيديو)

رامي صبري يطرح أغنية «حالة اكتئاب» بمشاركة شقيقة الراحل (فيديو)

رامي صبري يطرح أغنية «حالة اكتئاب» بمشاركة شقيقة الراحل (فيديو)

موقف تاريخي.. قطري يطلب تقاسم الميدالية الذهبية مع منافسه الإيطالي..فيديو

موقف تاريخي.. قطري يطلب تقاسم الميدالية الذهبية مع منافسه الإيطالي..فيديو

«الداخلية» تُعلن ضبط السيدتين في «فيديو التنمر» بالحسين

«الداخلية» تُعلن ضبط السيدتين في «فيديو التنمر» بالحسين