لتفادي الإصابة بـ كورونا .. وزارة الصحة تقدّم نصائح لطلاب الثانوية العامة

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أطلقت وزارة الصحة المصرية نصائح لطلاب الثانوية العامة، للمساعدة في الحفاظ على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

نصحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بـ«انستجرام» الطلاب بعد الانتهاء من الامتحانات بـ«الحرص على مغادرة المدرسة فور الانتهاء من الامتحان».

واستكملت النصائح لطلاب الثانوية العامة: «تجنب التجمعات منعًا لانتشار فيروس كورونا وارتدي الكمامة».

وأخيرًا اختتمت رسالتها التوعية لحماية الطلاب، بعبارة: «التزم بتعليمات المدرسة منعًا للتزاحم عند الأبواب لتفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا».