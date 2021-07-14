«التعليم»: ضبط 9 حالات غش واستبعاد رئيس لجنة وملاحظين بامتحان رياضيات الثانوية العامة

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أدى 100 ألف و435 طالب وطالبة (بالشعبة العلمية«رياضيات») امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر، وهندسة فراغية) من إجمالى 100 ألف و749طالب وطالبة، وذلك في اليوم الخامس من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالب وطالبة.

و شدد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على جميع المديريات التعليمية بكافة محافظات الجمهورية بأنه في حالة ضبط أي حالات للغش سواء من داخل اللجان، أو غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يحول الشخص المسؤول عن مكافحة الغش (العصا الإلكترونية) لهذه اللجنة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وحرص الدكتور رضا حجازى على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد «حجازي، أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأشار إلى أنه قد تم استبعاد رئيس لجنة بمحافظة البحيرة نتيجة لعدم الالتزام بتنفيذ التعليمات وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.

كما تم استبعاد عدد 2 ملاحظين بإدارة النزهة محافظة القاهرة وذلك نتيجة رصد كاميرات المراقبة لعدم الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجنة على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 9 حالات غش وهم:- الطالب «ع.ا.م» بإدارة بندر دمنهور بمحافظة البحيرة نظرًا لحيازته جهاز موبايل ويتلقى الإجابات من خلال الواتس آب.- الطالب «ا.م.ا» بإدارة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة نظرًا لحيازته عدد 2 تابلت مهكر.- الطالب «ا.ع.م» بإدارة الدقى بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازته قلم بكاميرا، وشريحة وجد عليها صور من الامتحان.- الطالب «ا.م.ع» بإدارة كوم امبو بمحافظة اسوان نظرًا لحيازته جهاز موبايل ويتلقى إجابات.- الطالب «م.ب.ع» بإدارة كوم امبو بمحافظة أسوان نظرًا لحيازته جهاز موبايل ويتلقى الإجابات من خلال التليجرام.- الطالب «ا.م.ا» بإدارة جنوب السويس بمحافظة السويس نظرًا لضبط تابلت مهكر.- الطالب «م.ع.ا» بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لضبط موبايل بحوزته.- الطالبة «ه.ا.ف» بإدارة زفتا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط تابلت بشريحة خارجية.- الطالب «م.ى.ا» بإدارة شرق طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط محمول بحوزته، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان الجغرافيا بإجمالي عدد 255 ألف و353 طالب/طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، واختبار مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية) بإجمالى 1179 طالب/طالبة.