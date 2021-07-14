«الزراعة»: أول دورة تدريبية للنحالين المحترفين في 7 محافظات (صور)

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نظم معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية تحت عنوان كيف تصبح نحالاً محترفاً وذلك خلال الفترة من ١١ إلى ١٢ يوليو ٢٠٢١ بفرع المعهد بسخا بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة عدد من النحالين من محافظات أسيوط، القليوبية، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، البحيرة .

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن هذه الدورة تاتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام بالنحالين لدورهم في تنمية الإنتاج الزراعي وتوفير غذاء صحي وآمن وبجودة عالية.

وأضاف «عبدالمجيد»، إن هذه الدورات تكتسب أهمية كبيرة لدورها في نقل الخبرات ونتائج الأبحاث العلمية من الأساتذة بالمعهد إلى النحالين وبخاصة الشباب منهم والتعرف على المشكلات التي تواجه النحالين لحلها بالطرق العلمية السليمة وذلك لما لنحل العسل ومنتجاته من العسل وسم النحل وغذاء الملكات والبروبوليس من فوائد جمة كغذاء ودواء للإنسان بجانب الدور الهام الذي يلعبه النحل في التلقيح الخلطي للنباتات بما يزيد من إنتاجيتها ويحسن من جودتها.

وأوضح مدير معهد وقاية النباتات ان الدورة التدريبية شملت محاور الدورة التعرف على سلالات نحل العسل وكيفية إنشاء منحل نموذجي وأعمال النحالة التي تجرى على مدار العام وأهم منتجات نحل العسل وفوائدها وإنتاجها تجارياً وأهم الأفات والأمراض التي تصيب نحل العسل وكيفية علاجها.

وأشار «عبدالمجيد»، إلى إن الدورة التدريبية تستهدف التدريب على الطرق العلمية والتطبيقية لتربية النحل وإنتاج العسل بأعلى جودة تنمية خبرات شباب النحالين في مجال تربية نحل العسل بما ينعكس على زيادة العائد الاقتصادي من مشاريع تربية نحل العسل وتشجيع الشباب على العمل الحر وإنشاء المناحل للإسهام في حل مشكلة البطالة.

وشارك عدد كبير من النحالين من محافظات أسيوط، القليوبية، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الشرقية، البحيرة، وقام بالتدريب العملي والنظري فيها مجموعة من الخبراء المتخصصون من أساتذة قسم بحوث نحل العسل بفرع المعهد بمحطة البحوث الزراعية بسخا ـ كفر الشيخ.

وأشرف على تنفيذ الدورة الدكتور الزاهي صابر رئيس فرع المعهد بسخا وبحضور الدكتور محمد عطوة مدير محطة البحوث الزراعية بسخا والدكتور مجدى السماحى وكيل المحطة.

وزارة الزراعة تنظم دورة تدريبية للنحالين المحترفين

وزارة الزراعة تنظم دورة تدريبية للنحالين المحترفين

وزارة الزراعة تنظم دورة تدريبية للنحالين المحترفين

وزارة الزراعة تنظم دورة تدريبية للنحالين المحترفين

وزارة الزراعة تنظم دورة تدريبية للنحالين المحترفين

وزارة الزراعة تنظم دورة تدريبية للنحالين المحترفين