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«محلية النواب» تناقش مشكلات رصف الطرق بأسيوط.. والأعضاء: غير مطابقة للمواصفات

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«محلية النواب» تناقش مشكلات رصف الطرق بأسيوط.. والأعضاء: غير مطابقة للمواصفات «محلية النواب» تناقش مشكلات رصف الطرق بأسيوط.. والأعضاء: غير مطابقة للمواصفات

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ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة اسيوط حول المشكلات المتعلقة بالطرق ورصف الشوارع بالمحافظة.

وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة ااعضاء اللجنة، بتقديم كشف بأسماء الشوراع التي تحتاج رصف، والشوارع المرصوفة حديثًا وغير مطابقة للمواصفات.

وعرض النائب ياسر عمر، خلال اجتماع اللجنة صور لبعض الشوارع التي تم رصفها وحدث بها تشققات وتآكل في الأسفلت، وقال في طلب الإحاطة المقدم منه: «رصف عمرنا ما شفناه». وعرض مقطع لأحد الشوارع المرصوفة في «المعدى» ولم يمر على رصفه أكثر من 15 يومًا، وحدث به تآكل في الأسفلت وتهدم، بخلاف كسر ماسورة مياه اخترقت الأسفلت.

و علقت فيفى سليمان مدير هيئة الطرق والكباري في محافظة أسيوط، قائلة إنها سجلت عدم مطابقة المواصفات لأحد الشوارع التي عرضها النائب، وأضافت أن مقطع الفيديو الذي تضمن الأسفلت المتهدم بعد 15 يومًا من الرصف سببه انفجار ماسورة المياه وهي التي أدت لانهيار الأسفلت.

و علق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قائلًا: «لما نيجي ناخد طريق بناخده كله اتفرج على الرصف اللي تم وشوف الصور بتاعته، وهناك عدد من الشوارع المرصوفة حديثًا لا يوجد بها مشاكل».

و اعترض النائب ياسر عمر على حديث المحافظ. ورد «سعد» مضيفا: «الهدف المصلحة وأتفق معك، لكن كما أشرت من بداية تنفيذ الشارع اكتشفنا أنه غير مطابق للمواصفات وحدث اجتماع بيني والفريق كامل الوزير الذي اتصل بالهيئة العامة للطرق والكباري، وشدد على ضرورة التنفيذ طبقًا للمواصفات».

المصرى اليوم

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