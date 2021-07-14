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وضع يده على مؤخرة «فتاة أوسيم» بالميكروباص.. الداخلية تكشف تفاصيل 90 ثانية

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وضع يده على مؤخرة «فتاة أوسيم» بالميكروباص.. الداخلية تكشف تفاصيل 90 ثانية تحرش وضع يده على مؤخرة «فتاة أوسيم» بالميكروباص.. الداخلية تكشف تفاصيل 90 ثانية

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ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل بمنطقة أوسيم بتهمة التحرش بفتاة داخل الميكروباص اثناء عودتها إلى منزلها الاثنين الماضي، تم تحرير محضر وتولت النيابة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات تداول مقطع على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مدته 90 ثانية يظهر خلاله أحد الأشخاص بوضع يده على مؤخرة فتاة تجلس في المقعد الأمامي في سيارة ميكروباص.

قامت الأجهزة الأمنية بفحص مقطع الفيديو وتم تحديد هوية ناشر المقطع وتبين أنها انها إحدى الفتيات مقيمة بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة، وباستدعائها حضرت إلى قسم الشرطة وبصحبتها والدتها، والتي أكدت بانها حال استقلالها سيارة أجرة ميكروباص جلس خلفها أحد الأشخاص وقام بالتحرش بها جنسيا وأنها صورته بهاتفها المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المتهم بالتحرش وضبطه وبالفحص تبين انه عاطل ومقيم بمنطقة أوسيم، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة التحرش الجنسي بالفتاة داخل الميكروباص، وتم تحرير محضر والإجراءات القانونية ضد المتهم.

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المصرى اليوم

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