رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2021

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إجازة عيد الأضحى 2021 .. يبحث الكثير عن موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص والحكومي، والتي حسمها مجلس الوزراء بشكل قاطع، حيث تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك 6 أيام.

موعد إجازة عيد الأضحى 2021

إجازة يوم وقفة عرفات الاثنين الموافق 19 يوليو 2021

إجازة اول أيام عيد الأضحى الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021

إجازة ثاني أيام عيد الأضحى الأربعاء الموافق 21 يوليو 2021

إجازة ثالث أيام عيد الأضحى الخميس الموافق 22 يوليو 2021

إجازة يوم الجمعة الموافق 23 يوليو 2021

إجازة يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021

إجازة عيد الأضحى 2021

هذا وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء، قرارًا بعدد أيام إجازة عيد الضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

ونص القرار على أن تكون الفترة من الاثنين 19 يوليو الجاري حتى السبت 24 يوليو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع التأكيد علي استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

موعد إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر

وقد أعلن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية، أن موعد عيد الأضحى 2021 في جمهورية مصر العربية، سيتم تحديده بناء على تحديد غرة شهر ذي الحجة، الذي يوافق يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو المقبل فلكيا، فمن المعروف أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يكون يوم 10 ذو الحجة من كل عام هجري، وستكون وقفة عيد الأضحى يوم وقفة عرفات 2021.

وطبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية، فإنّ هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 33 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من ذي القعدة 1441 الموافق 20 يوليو الحالي «يوم الرؤية».

عيد الأضحى 2021 في مصر

كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه تمت رؤية الهلال بواسطة اللجان الشرعية في جمهورية مصر العربية، وعلى ذلك كله تُعلن دار الإفتاء المصرية أن يومَ الأحد الموافق 11 من شهر يوليه 2021م هو أول أيام ذي الحجة 1442هـ، وأن يومَ الاثنين الموافق 19 من شهر يوليه 2021م هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء الموافقَ 20 من شهر يوليو 2021م هو العاشرُ من ذي الحجة، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، اعادة الله علي الامة الإسلامية باليمن والبركات.

إجازة عيد الأضحى 2021

صلاة عيد الأضحى في مصر

كما أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك ستكون في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط دون إقامتها في الساحات العامة.

وشدد وزير الأوقاف على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات من اصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي المتعارف عليه الان.

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وأضاف وزير الأوقاف، في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على "اليوتيوب": "مع عدم السماح بإقامة صلاة العيد لا في الزوايا ولا المصليات ولا المساجد التي لا تقام بها الجمعة ولا في الشوارع ولا الساحات ولا في الطرقات ولا الشوارع".

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