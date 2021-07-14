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وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي للمعايرة

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وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي للمعايرة وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي للمعايرة

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ترأس د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي للمعايرة، بحضور د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، د.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، د. وليد الزواوى أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، د.نهى عماد رئيس المعهد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي بشكل كبير، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وما يمكن أن تقدمه من خدمات للمجتمع من خلال العمل على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع.

وأشاد د. عبدالغفار بالدور الذي يقوم به المعهد القومي للمعايرة في مجال البحث العلمي، لافتًا إلى أنه يعد من أكبر هيئات القياس في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وخلال فعاليات الاجتماع، طالب الوزير بترشيح أفضل أعضاء الهيئة البحثية من كل مركز أو معهد أو هيئة بحثية؛ لتكريمهم وتقديرهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد، وخلق مناخ للإبداع والتنافس بين الكوادر البحثية، بما يسهم في تقدم البحث العلمى في ، مؤكدًا على أن ترشيح الباحثين سيكون وفقًا لمعايير دقيقة وواضحة.

واستعرضت د.نهى عماد إجراءات وخطط المعهد للحصول على الاعتراف الدولى بقدرات القياس التي يقدمها المعهد، مشيرة إلى أن من أهم المتطلبات للحصول على الاعتراف الدولى: تطوير وتحديث أنظمة القياس والأجهزة المكملة، تطبيق نظام الجودة على الأنشطة العلمية بمعامل المعهد، إجراء مقارنات دولية مع معاهد دولية مناظرة، وإجراء أبحاث مترولوجية متخصصة لدعم قدرات القياس.

وافق المجلس على استضافة المعهد القومى للمعايرة لمقر صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لمدة عام.

وأحيط المجلس علمًا باستضافة المعهد لفعاليات اجتماعات المنظمة الفرعية للمترولوجيا NEWMET عبر الفيديو كونفرانس، وذلك خلال الفترة من ٢١-٢٢ يونيو ٢٠٢١، بحضور ممثلى دول (مصر- السودان- ليبيا- غانا- نيجيريا- سيراليون- ليبيريا- أثيوبيا)، والتى تم خلالها انتخاب د. نهى عماد رئيسًا للمنظمة الفرعية للمترولوجيا NEWMET، وانتخاب المهندس/ ريتشارد أسيدو من غانا نائبًا للمترولوجيا العلمية، والمهندسة/ ازدهار الطيب من السودان نائبًا للمترولوجيا القانونية.

وفى ختام الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث بالمعهد كالإعارات والترقيات والتعيينات.

المصرى اليوم

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