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دفنت الطفل عمار بـ«المنور» لخلاف على فلوس جمعية.. قرار من المحكمة بشأن أسرة «القلج»

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دفنت الطفل عمار بـ«المنور» لخلاف على فلوس جمعية.. قرار من المحكمة بشأن أسرة «القلج» دفنت الطفل عمار بـ«المنور» لخلاف على فلوس جمعية.. قرار من المحكمة بشأن أسرة «القلج»

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة تجديد حبس المتهمين في واقعة قتل الطفل«عمار رجب» 6 سنوات بقرية القلج بالخانكة ودفن جثتة في منور شقتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات ويواجة المتهمون تهم القتل العمد والتستر وإخفاء جثة.

كشفت تحقيقات النيابة وأجهزة الأمن أن المتهمة الأولى «ستيتة ع» 45 سنة يوجد خلاف مالي بينها وبين أسرة المجني عليه على مبلغ 8 آلاف جنية قيمة «جمعية» فعقدت العزم على التخلص من الطفل «عمار» 6 سنوات ابن جارتها انتقاما منها، حيث قامت باستدراج الطفل أثناء لهوه في الشارع إلى شقتها وفور دخوله قامت بطعنه في رقبته مما أدى لوفاته فـى الحال وقامت بوضع جثتة داخل «ثلاجة فريزر» تمتلكها بالشقة وعقب عودة نجليها وزوجها قاموا بالاشتراك معها صباح اليوم التالى بالتخلص من الجثة بوضعها داخل برميل بلاستيكى صغير الحجم وإخفائه بمنور سكنهم.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من كشف غموض واقعة إختفاء الطفل «عمار رجب» 6 سنوات بقرية القلج دائرة مركز شرطة الخانكة حيث تبين أن وراء الواقعة جارة المجني عليه وصديقة والدته التي استدرجته لمنزلها وقامت بقتله بطريقة بشعة واحتفظت بجثته في ديب فريزر ثم استعانت بنجليها للتخلص منها حيث تم ضبطها وابنيها.

وتلقى مركز شرطة الخانكة بلاغا من «رجب رشوان» ميكانيكى سيارات ٣٩ سنة بغياب نجله عمار 6 سنوات عقب خروجه للهو بالشارع أمام منزلهما. وتوصلت تحريات فريق البحث إلى وجود خلافات مالية بين والدة الطفل «سمر»٣٥ سنة وإحدى الجيران تدعى «ستيته ع» ربة منزل ٤٩ سنة، لرفض الأخيرة رد المبالغ المالية المستحقة عليها قيمة جمعية وقدرها 8 آلاف جنية لوالدة الطفل وأن المتهمة عقدت العزم على التخلص من طفل جارتها انتقاماً منها.

تمكنت مباحث القليوبية من تحديد مكان اختباء المتهمين وتم إلقاء القبض عليهم واستخراج الجثة وصرحت النيابة بدفنها وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام وجدد لهم قاضى المعارضات اليوم.

المصرى اليوم

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