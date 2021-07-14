تعاون بين محافظة الجيزة «وصناع الخير» لخدمة غير القادرين بقرى «حياة كريمة» بالمحافظة

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وقع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة والمؤسسة بهدف تنفيذ صناع الخير لكل أنشطتها الخيرية ومبادراتها الإنسانية الرائدة في القرى والتوابع والنجوع والتجمعات العشوائية التي تغطيها مبادرة حياة كريمة بمحافظة الجيزة.

وخلال احتفالية توقيع بروتوكول التعاون قام محافظ الجيزة ورئيس مجلس أمناء صناع الخير بتدشين أولى فعاليات تنفيذ البروتوكول بتسليم عدد 20 فتاة يتيمة غير قادرة مقبلة على الزواج دعم مادي بواقع 10 الأف جنيه لكل عروسة ضمن مبادرة فرحة التي أطلقتها صناع الخير لتجهيز ودعم إتمام زفاف الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج.

وفى كلمته في احتفالية توقيع بروتوكول التعاون، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ترحيبه الشديد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الجادة لتنفيذ مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة لدعم شرائح غير القادرين بالمناطق الأشد احتياج بأنحاء المحافظة، مشيداً بما أطلقته صناع الخير من مبادرات أهلية رائدة موضحاً إصداره توجيهات تقضى بتذليل كافة العقبات أمام كل المؤسسات الأهلية الكبرى في سبيل تنفيذها لأنشطتها الخيرية على الوجه الأكمل.

من جانبه أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، على حرص المؤسسة وتحت إشراف السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون التام مع الجهاز التنفيذي للدولة في تنفيذ مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة والوصول بكل خدمات صناع الخير الإنسانية ومبادراتها الأهلية لكل مصري غير قادر على كل شبر في أرض مصر.

وأوضح زمزم أن صناع الخير وبجانب إطلاق أولى فعاليات تنفيذ البروتوكول فعليا اليوم من خلال تسليم 20 فتاة يتيمة مقبلة على الزوج دعم مادى من خلال مبادرة فرحة سوف تقوم ايضاً بتنفيذ سلسلة قوافل طبية موسعة ضمن مبادرة «عينك في عنينا» لمحاربة العمى بعدد من قرى الجيزة وبخاصة القرى الأشد احتياج بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء ولجنة الإغاثات الطبية بالمجلس كذلك سوف تقوم بدعم مرضى القلب غير القادرين ومرضى الأمراض الجلدية المزمنة والقدم السكرى من أبناء قرى حياة كريمة بالمحافظة بتقديم كافة الخدمات الطبية المطلوبة لهم بالمجان تماماً.

وأشار زمزم إلى أن صناع الخير ومحافظة الجيزة وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة سوف يقومان ايضاً بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب بقرى حياة كريمة منها إنشاء مشروع مجمع تنموي بنزلة الشوبك بالبدرشين وتنفيذ مراكز بيع للمنتجات الأكثر استهلاكا يوفر المركز الواحد فرص عمل لأربع شباب.