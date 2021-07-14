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«الخشت» يهدي درع جامعة القاهرة لرئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

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«الخشت» يهدي درع جامعة القاهرة لرئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف «الخشت» يهدي درع جامعة القاهرة لرئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

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استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وذلك لتكريمه على جهوده في تعزيز الرؤية الوسطية للإسلام خلال فترة توليه القطاع الديني بالوزارة.

وأهدي الدكتور محمد الخشت، للشيخ جابر طايع درع الجامعة؛ مشيدًا بالدور الذي قام به خلال رئاسته للقطاع الديني في وزارة الأوقاف، قائلًا: إن الشيخ جابر طايع يمتلك عقلية علمية ويدرك الواقع والظرف التاريخي للدولة، مؤكدًا أن مهمته لم تنته بعد بلوغه سن المعاش وأن دوره كإمام وداعية ما زال مستمرا.

والشيخ جابر طايع من مواليد محافظة الأقصر، والتحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة عام 1980، وتدرج في جميع المناصب القيادية على مدار 30 عامًا حتى صدر قرار بندبه للعمل وكيلًا لوزارة الأوقاف لشؤون الوجه القبلي عام 2015، كما عمل على إدارة المساجد في اطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة القائمة على الاعتدال والوسطية وانضباط الخطاب الدعوي بالضوابط الإسلامية الرصينة.

يُذكر أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف عبر عن سعادته لتكريم جامعة القاهرة للشيخ جابر طايع.

المصرى اليوم

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