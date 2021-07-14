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ظل حيا.. جندي بسلاح المظلات البريطاني يسقط من ارتفاع 15 ألف قدم

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ظل حيا.. جندي بسلاح المظلات البريطاني يسقط من ارتفاع 15 ألف قدم ظل حيا.. جندي بسلاح المظلات البريطاني يسقط من ارتفاع 15 ألف قدم

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في حادث هو الأغرب في تاريخ سلاح المظلات البريطاني، سقط جندي مظلي داخل مطبخ بوحدة سكنية في مقاطعة «كاليفرونيا» البريطانية.

وحسبما نقلته صحيفة «زا جارديان» تعرض مظلي عسكري تابع لقوات المظليين البريطانيين لحادث بعد تعطل مظلته في الهواء خلال التدريبات وإصابته بجروح طفيفة.

وسقط المظلي داخل مطبخ بأحد المنازل في ولاية «كاليفرونيا» البريطانية، خلال التدريبات المشتركة للقوات المظلية الأمريكية والبريطانية، من ارتفاع 15000 قدم بعدما فشل في فتح مظلته بسبب العطل.

وتسبب الحادث الأغرب من نوعه في إحداث حفرة في سقف المنزل المكسو بالقرميد وسقط جنديا في المطبخ محاطًا بالحطام..

ونقلت صحيفة «زا جارديان» البريطانية عن شاهد عيان قوله: «ركضت للتأكد من أنه بخير وقمت بفحصه وكانت عيناه مفتوحتين لكنني لم أكن متأكدا مما إذا كانت هناك أية إصابات«.

وأضاف قائلا: «اعتقد أن ما حدث يعد معجزة في تقديري، فلا أفهم كيف من يهبط مظلي من هذا الارتفاع من دون مظلة ويبقى حيا؟«.

من جهتها قالت شرطة أتاسكاديرو إن الحادث يعد الأغرب من نوعه مؤكدة ً أن المظلي كان واعياً لكنه مذهول ويشكي من آلام ولكن لم تظهر عليه إصابات خطيرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصرى اليوم

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