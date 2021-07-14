رئيس جامعة بني سويف يقرر تخفيض المصروفات الدراسية لأبناء الشهداء بنسبة 20%

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قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تخفيض المصروفات الدراسية لأبناء الشهداء الدارسين بمركز التعلم المدمج بنسبة 20% جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مركز التعلم المدمج بحضور نواب رئيس الجامعة، والمستشار المالي، والدكتور خالد عباس مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها، التقرير المقدم حول أعمال امتحانات دور يوليو 2021 للبرامج بنظاميها للتعليم المفتوح والتعلم المدمج والتي بدأت يوم السبت الموافق 10/7/2021، وتوفير لجان خاصة لذوى الهمم مراعاة لظروفهم الصحية ولممارسة حقهم الطبيعي في إكمال دراستهم الجامعية، كما تم عرض التقرير المالي حول إيرادات ومصروفات المركز 2019-2020/ 2020-2021. كما ناقش المركز.