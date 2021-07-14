وزيرة «البيئة» ومحافظ الفيوم يبحثان فرص الاستثمار البيئى في مجالى إدارة المخلفات والمحميات الطبيعية (تفاصيل)

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استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم لبحث عدد من الموضوعات البيئية المشتركة، وذلك استكمالاً لرؤية وزارة البيئة في التعامل مع القضايا البيئية من منظور اقتصادى وما تم في محافظة الفيوم من تطوير في البنية التحتية للمخلفات وافتتاح مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتغويز اللاهوائي بالمحافظة وذلك لأول مرة في مصر، والذي يقوم بتحويل القمامة والمخلفات الزراعية إلى كهرباء وسماد، وكذلك في ظل ما تشهده محمية وادى الريان من تطوير في البنية التحتية بها والذى يراعى الحفاظ على الموارد الطبيعية مع توفير الراحة والاستمتاع للزوار مما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية على حد سواء، وذلك بحضور الدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة، وممثلين عن وزارات الرى والتجارة الصناعة والزراعة والإسكان، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وقد شهد الإجتماع عقد عدد من اللقاءات مع الجهات المعنية بعدد من الموضوعات المختلفة وفى مقدمتها المخلفات الصلبة وسبل إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون والترويج للمحميات والسياحة البيئية، بالإضافة إلى بحث سبل تنفيذ مشروعات صغيرة بالمحافظة، وذلك بالمركز الثقافى البيئى بيت القاهرة.

وخلال الإجتماع ناقشا الطرفان الوضع التنفيذي للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بحضور مسئولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات وكذلك فرص إنشاء محطات لتحويل المخلفات لطاقة كهربية بالمحافظة، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المحطة الوسيطة الثابتة التي تم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى لمخطط منظومة إدارة المخلفات البلدية بالمحافظة اقترب انتهاء تنفيذها وسيتم تسليمها قريبا، بينما تتضمن المرحلة الثانية والحالية إعداد المدفن الصحي بإطسا، بالإضافة إلى إعداد عقود التشغيل الخاصة بالجمع والنقل ونظافة الشوارع وخدمات التدوير، كما تناول الاجتماع آليات تخصيص موقع بالمحافظة لتنفيذ إحدى محطات تحويل المخلفات لطاقة.

كما تناول الإجتماع متابعة ما تم تنفيذه بمشروع اعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون، وما تم إتخاذه من إجراءات بمشروع إعادة إحياء البحيرة مع تطويرها من خلال تفعيل مذكرة التفاهم بين ( محافظة الفيوم وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والشركة المصرية للأملاح والمعادن، والشركة الدولية لإنتاج محطات التحلية ومعالجة المياه).

كما تم خلال الإجتماع استعراض ما تم من إجراءات لإقامة مجمع صناعى لإنتاج الأملاح الصناعية والغذائية على مساحة ٤٠٠٠ فدان، حيث انه جاري اعداد دراسة تقييم التاثير البيئى تمهيداً للحصول على موافقة بيئية قبل البدء في التنفيذ والحصول على ممارسة النشاط من قطاع حماية الطبيعة.

كما تم استعراض ما تم من اجراءات مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، حيث اشار محافظ الفيوم إلى انه تتولى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الجهات المعنية والمشروعات الخاصة ببنك اعادة الإعمار الاوروبي رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، لافتاً انه جارى تنفيذ المشروع وقد تم الحصول على ٧ موافقات بيئية تتضمن موافقة لمحطة معالجة وعدد ٦ مشروعات شبكات صرف، بالإضافة إلى إنشاء محطات ممولة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».