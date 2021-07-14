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تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بشمال سيناء

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تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بشمال سيناء تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بشمال سيناء

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قام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومجالس المدن، اليوم الأربعاء، بتطهير وتعقيم جميع لجان امتحانات للثانوية العامة والأزهرية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد عمر على محمد، مدير فرع الهلال الأحمر بالعريش، على تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة والأزهرية، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد طوال فترة الامتحانات، مع الاستمرار في تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان حفاظا على الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين وباقي العاملين.

ويؤدي طلبة الشعبة العلمية بالثانوية العامة بشمال سيناء امتحان مادة الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية»، فيما يؤدي طلبة الثانوية العامة المكفوفين مادة اللغة الأجنبية الأولي «الورقة الأولي»، بينما يؤدي طلبة القسم العلمي بالثانوية الأزهرية مادة «البلاغة».

المصرى اليوم

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