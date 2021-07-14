صحة الشرقية: جهود مكثفة لمتابعة الإجراءات الإحترازية خلال إمتحانات الثانوية العامة

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قامت إدارة السن المدرسي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية ، وإدارة صحة البيئة والفرق الطبية بالإدارات الصحية بالمحافظة بمتابعة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية بمدارس المحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، أثناء أداء إمتحانات الثانوية العامة حفاظاً علي صحة الطلاب والمراقبين والعاملين بالمدارس ، وكذلك التأكد من إرتداء الطلاب والمراقبين علي الإمتحانات باللجان للكمامات، والتطهير بالكحول، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، ومن النظافة العامة بها ودورات المياه، فضلا عن توافر المطهرات والصابون علي الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس.

كما تم التأكد من عدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بمحيط المدارس، بالإضافة إلى المرور علي خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل المستعمل منها في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخري عن شبكة مياه الشرب، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها.

كما قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بالإستمرار في مواصلة أعمال التطهير اليومي المكثف، بكافة المدارس وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ، منذ بدء الإمتحانات السبت الماضي، وتم تطهير وتعقيم جميع الفصول واللجان بالمدارس، وتطهير الأسطح بالكلور بالنسب المحددة.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار العمل المكثف لمتابعة الإجراءات الصحية والوقائية، حتي نهاية فترة الامتحانات والتي تستمر حتي يوم ٥ أغسطس المقبل، يتم خلالها إجراء الامتحانات لأكثر من ٤٥ ألف طالب وطالبة، من خلال ١٦٢ لجنة امتحانية منهم ٩٢ لجنة بالريف، وعدد ٧٠ لجنة بالحضر، تابعة لـ٢٠ إدارة تعليمية بالمحافظة، مقدماً الشكر لمدير عام الطب الوقائي، ومدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، ومديري إدارات السن المدرسي، وصحة البيئة، ومكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية، وجميع المشاركين في هذا العمل نظراً للجهود المكثفة المبذولة للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.