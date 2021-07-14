برلماني: افتتاح 24 عيادة لمرضى الضمور العضلي يعد تحركا عمليا لتكليفات رئيس الجمهورية

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قال النائب سيد الكرماوي عضو مجلس النواب، أن قرار وزيرة الصحة د. هالة زايد تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية، لاستقبال مصابى الضمور العضلى من الأطفال، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لعلاج مرضى الضمور العضلي في مصر، على حساب الدولة، يعد تحرك عملي وترجمة فورية من جانب وزارة الصحة، لتنفيذ تكليفات الرئيس في الاهتمام بالأطفال المصابين.

واضاف الكرماوي خلال تصريحات له اليوم، أن الاهتمام بالاطفال مرضى الضمور العضلي سابقة إنسانية غير مسبوقة في مصر ترفع كاهل المرض وتكاليفه الفادحة عن أسرهم وتأتي في إطار الاهتمام بالصحة العامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ولفت عضو مجلس النواب، أن افتتاح هذا العدد الكبير من العيادات غطى محافظات عدة في مصر، منها القاهرة والجيزة والاسكندرية وسوهاج وأسيوط ودمياط وغيرها بما يسمح باستقبال كل الحالات.

وشدد النائب أن هناك اهتمام بالصحة ومضاعفة لميزانياتها خلال السنوات الأخيرة بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي بجانب تزايد فاتورة العلاج على نفقة الدولة، لغير القادرين وبميزانية ضخمة غير مسبوقة من قبل.