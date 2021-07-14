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رئيس «الإنجيلية» : نثق فى قدرة الدولة على تحقيق طموحات المصريين

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رئيس «الإنجيلية» : نثق فى قدرة الدولة على تحقيق طموحات المصريين رئيس «الإنجيلية» : نثق فى قدرة الدولة على تحقيق طموحات المصريين

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هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بعيد الأضحى، في زيارة له اليوم الأربعاء، بمقر ديوان عام المحافظة، على رأس وفد ضم قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.

ونقل رئيس الإنجيلية أرق التهاني وخالص الأمنيات لكافة القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام لجميع الشعب المصري العظيم، مشيرًا إلى الدور التاريخي للقياده السياسية والدولة ومؤسساتها وأجهزتها التنفيذية في تحقيق طموحات وأحلام المصريين.

وأضاف رئيس الإنجيلية: «نثمن المجهود العظيم الذي تقوم به محافظة القاهرة في متابعة جميع المشاريع التنموية والتطوير والتحديث في كافة أنحاء المحافظة، بكفاءة وتنظيم ميداني على أعلى مستوى».

من جانبه أعرب محافظ القاهرة عن سعادته بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، موضحًا «تهنئكتم تعبر عن محبة خاصة وحقيقية، تعكس علاقة قوية ومتجذرة، إيمانًا منا جميعا بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقي وتقدم مصرنا العزيزة».

المصرى اليوم

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